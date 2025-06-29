В Сербии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота

В Сербии правоохранительные органы задержали шесть граждан, которых подозревают в подготовке к акции протеста и насильственному захвату власти, сообщает агентство Blic со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия, задержанные причастны к организации июньских протестов и планировали нападение на государственные учреждения с целью совершения государственного переворота.

"Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления по подготовке действий против конституционного устройства и безопасности Сербии", - говорится в заявлении прокуратуры.

28 июня в Белграде прошла массовая акция протеста, собравшая около 36 тысяч человек. Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что протестующие призывали к гражданской войне.