Названа причина бушующего в Крыму пожара

Предварительной причиной лесного пожара в городе Алушта на южном берегу Крымского полуострова стало неосторожное обращение с огнем, рассказала в видео на своем Telegram-канале министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

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По ее словам, пожарные уже осуществили более 30 сбросов воды на горящие 5 га. Из этой территории 30% приходится на лесные земли. Ночью вертолеты не будут тушить огонь и возобновят работу в 5:00.

«Борьба с огнем продолжается, и ночью на месте останутся группы для наблюдения и дальнейшего тушения», — сообщила чиновница.

Она выразила надежду на «более-менее спокойную» ночь и отметила, что ближайшая особо охраняемая природная территория Кастель пока не пострадала.

Возгорание на полуострове началось в поселке Лазурное, где вспыхнула сухая трава на площади 1 га. Вскоре площадь пожара увеличилась в пять раз из-за сильного ветра с порывами до 12 м/с и труднодоступной местности на скальном массиве. К борьбе с огнем привлекли 225 человек и 33 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8. Пожарных расставили по периметру охваченной огнем территории. Они образовали четыре боевых участка.