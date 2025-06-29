Туристка без сознания летала на парашюте над морем в Краснодарском крае

Туристка, потерявшая сознание, несколько минут летала на парашюте над морем в Краснодарском крае. Организаторы аттракциона не заметили, что что-то пошло не так. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел на черноморском пляже в станице Голубицкая. Женщина решила покататься на пляжном аттракционе и полетать над волнами на парашюте, но в момент жесткого старта получила сильный удар по голове от отлетевшего крепления. В результате она потеряла сознание и повисла на страховке, однако управлявший катером организатор этого не заметил и продолжил свой маршрут.

После приземления очевидцы отметили, что женщина «еле шла» и плохо себя чувствовала, ей потребовалась медицинская помощь. О ее состоянии после ничего неизвестно, говорится в публикации.

В середине июня российская туристка случайно попала в отбойное течение на тайском острове Пхукет. Спасатели достали женщину из воды, она уже не дышала. Пострадавшую оперативно отвезли в местную больницу.