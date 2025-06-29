Прервавший полет в Калининград самолет сел в Шереметьево

Прервавший полет в Калининград рейс вернулся в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Шереметьево.

В столичном аэропорту заявили, что самолет благополучно приземлился в 19:19.

До этого стало известно, что рейс, следовавший из Москвы в Калининград, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала неисправность навигационной системы, которая не обеспечивала требуемую для безопасного полета точность.

Перед тем как сообщить о неполадках, самолет провел в воздухе около полутора часов. Среди возможных причин сложившейся ситуации назывались сбои в работе бортового оборудования, предоставление неточных навигационных данных и проблемы с приемом сигналов от наземных навигационных систем.

Накануне в северо-западной части Италии неполадка в системе управления воздушным движением привела к сбою в движении самолетов. Из-за случившегося воздушное пространство Ломбардии, Пьемонта и Лигурии не могло быть использовано воздушными судами. Поэтому более 300 рейсов были отменены, задержаны или вернулись в аэропорты вылета.