На Ставрополье произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Труновском районе Ставропольского края зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр со ссылкой на данные геофизической службы РАН.

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По данным службы, аппаратура зафиксировала подземный толчок на глубине 35 километров в 17:19. Его эпицентр расположился между селами Донское и Безопасное в 58 километрах от города Ставрополя.

При этом, ощутимую тряску почувствовали в Труновском и Шпаковском районах Ставрополья, а также в столице региона. О повреждениях или пострадавших в результате природного явления не сообщалось.