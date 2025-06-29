МЧС: Для тушения пожара в Алуште задействовали авиацию

МЧС России привлекла в качестве дополнительных сил пожарную авиацию для тушения крупного возгорания сухостоя в Крыму.

В Алушту, где пока не удается справиться с ландшафтным пожаром, направлены два вертолета Ми-8.

"Уже совершено 6 сбросов воды, 18 тонн. Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет". - сказано в сообщении МЧС России.

Силы пожарных расставлены по периметру площади горения травы.