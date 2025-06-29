Российскую банду вымогателей задержали в Таиланде за похищения и пытки

В Таиланде была задержана группа российских граждан, подозреваемых в вымогательстве, пытках и ограблениях. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщили в Mash.

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Сначала на заправке обнаружили петербуржца Давида Бланку с разбитой головой и в наручниках. Как он рассказал полиции, его похитили, а его возлюбленная, чтобы добиться его освобождения, передала часы Rolex стоимостью 600 тысяч бат (1,4 миллиона рублей) и перевела около четырех миллионов рублей в биткоинах.

По данным канала, Бланка занимался подделкой российских документов, включая загранпаспорта, военные отсрочки, аттестаты и дипломы, а также использовал фальшивое удостоверение журналиста. Он вместе с сообщниками ворвался в номер к россиянину по имени Антон, где его жестоко избили, угрожали отрезать палец и требовали 500 тысяч рублей, после чего Бланка присвоил все сбережения жертвы и попытался скрыться, но был задержан.

На следующий день Антон также был задержан на той же заправке. По его словам, главарь банды предложил вернуть выкуп его матери при условии, что он поможет «наказать» Бланку. Антон согласился и угнал его автомобиль.

В настоящее время оба находятся под стражей: Антона обвиняют в порче имущества и незаконном пребывании в стране без визы. Двое других участников банды, Евгений Л. и Иоанн Б., покинули Таиланд за день до задержания, и местная полиция объявила их в розыск, передает Telegram-канал.

Ранее сотрудники силовых структур задержали в Москве двух мужчин, которые вымогали у 37-летнего сотрудника коммерческой организации 10 миллионов рублей.