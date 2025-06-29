В России нашли подделанные Украиной опасные деньги

В Курской области обнаружили украинские агитационные листовки в виде купюр номиналом в пять тысяч рублей, которые представляют опасность для россиян. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, на подделках размещены украинские лозунги и QR-код. Как сообщили в российских силовых структурах, на Украине рассчитывают, что человека привлечет вид денег.

«Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — предупредил собеседник агентства.

К материалу приложен снимок одной из таких листовок, выполненной в виде пятитысячной купюры. При этом листовка выглядит очень похожей на настоящие деньги, за исключением надписей на левой стороне и QR-кода на правой.

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