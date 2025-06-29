Исполнители теракта в "Крокусе" назвали его организатора

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» признались в ходе допросов, что его организатором является Украина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. По данным СК РФ, погибли 146 человек, 551 пострадал. Через год у здания открыли мемориал в память о жертвах нападения.

«Честно говоря, когда я слышал разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками», — заметил один из обвиняемых.

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Фигурант дела Муродали Рачабализода прямо указал, что куратор прислал голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, «поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман».

По его словам, он обсудил услышанное с другими боевиками. Он добавил, что несмотря на обман со стороны куратора, решил не отказываться от совершения теракта.

Ранее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения.

По ее данным, некоторые пособники получили указания от организаторов покинуть территорию России, однако были задержаны при попытке пересечения границы.