SHOT: рейс из Москвы в Египет задерживается почти на 20 часов

Самолёт авиакомпании EgyptAir из Москвы в Египет задерживается почти на 20 часов, по предварительной информации, из-за поломки борта.

Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, вылета из Домодедово в Хургаду, который был запланирован на 01:15, ждут около 300 туристов.

«В районе 00:20 все туристы отправились к выходам на посадку, где узнали, что рейс переносится. Сначала представители компании не давали никаких объяснений, однако потом сообщили, что вылет запланирован на 17:00 сегодняшнего дня. Позднее его перенесли ещё на три часа — на 20:00», — говорится в публикации.

По предварительным данным, причиной задержки рейса стала поломка борта.

Ранее Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ), объяснил в беседе с RT, что задержка вылета происходит не по вине туроператора, поэтому обязанности выплачивать компенсацию у него нет.