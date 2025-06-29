Порноактриса внезапно скончалась в 28 лет

В Лос-Анджелесе в возрасте 28 лет скончалась актриса из фильмов для взрослых Кайли Пейдж (Эшли Рид). Тело нашли в ее доме родственниками, сообщает Maximonline.

Предварительной причиной смерти называется отравление лекарственными препаратами от депрессии, однако официального заключения экспертов пока нет. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Кайли Пейдж была известна не только как актриса, но и как создательница личного бренда на платформе OnlyFans.

Актриса начала карьеру в 19 лет и быстро завоевала популярность, получив номинации на известных премиях «XBIZ» и «AVN». Студия Brazzers, где она снималась, выразила соболезнования в связи с ее смертью.