Сбежавший из части военнослужащий погиб в перестрелке с полицейскими

В Калининграде погиб военнослужащий, сбежавший из части: он был убит во время перестрелки с полицейскими. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщает Baza.

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Согласно ее данным, 31-летний Игорь Ф. покинул воинскую часть в феврале и с 15-го числа находился в розыске. 4 июня он появился в Калининграде, где, по версии следствия, мог быть причастен к разбойному нападению.

6 июня утром сотрудники полиции попытались задержать мужчину в СНТ «Лето» в Центральном районе города. Военнослужащий оказал сопротивление и открыл огонь из травматического пистолета. В ответ полицейские выпустили 15 пуль, три из которых попали Игорю в грудь и живот. Он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Известно, что Игорь Ф. ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за разбой, передает Telegram-канал.

В Липецкой области разыскивают военнослужащего, подозреваемого в убийстве. Тело 49-летнего Алексея было обнаружено 25 июня в Ельце в одном из домов на Томской улице.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые вскоре установили подозреваемого.