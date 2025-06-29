В центре Антальи вспыхнул пожар в гостинице

В историческом районе Калеичи в Анталье начался серьезный пожар. Спасатели борются с пламенем, охватившим здание отеля и еще нескольких организаций. Об этом сообщает DNA.

Пожар возник около 12:00 на улице Узун Базар в Старом городе (район Муратпаша). Это исторический центр Антальи.

«Пламя охватило одну гостиницу, 3 предприятия. После сигнала тревоги в этот район были направлены многочисленные пожарные расчеты», — сообщает агентство.

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Сейчас небо над горящими объектами заволокло дымом. Бригады пожарных «усердно работают над тем, чтобы огонь в историческом районе не перекинулся на другие здания в окрестностях». При этом тушение затрудняют узкие улочки Старого города.

Сведений о пострадавших пока не поступало, также неизвестно, жили ли в гостинице российские туристы.