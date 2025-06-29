В Дрогобыче жителей призвали не выходить на улицы после взрыва

Власти города Дрогобыча Львовской области Украины призвали население не выходить из дома и закрыть окна. Об этом сообщается на сайте горсовета.

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"Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "чрезвычайные службы работают в усиленном режиме".

Ранее местные власти сообщили о взрыве и мощном пожаре на объекте промышленной инфраструктуры и о том, что в городе частично отключилось электричество.

На каком промпредприятии произошел пожар, не уточняется. В Дрогобыче находится несколько заводов, в том числе НПЗ, который в советское время являлся одним из ведущих предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.