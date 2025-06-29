Приехавших порыбачить на Дон отца и сына избили, облили бензином и сожгли

В Ростовской области отец и сын, приехавшие на рыбалку на Дон, подверглись жестокому нападению. По версии следствия, 64-летнего Александра Т. и 41-летнего Анатолия Т. избили, после чего облили бензином и подожгли, пишет Baza.

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Инцидент произошел около хутора Заикинского. По предварительным данным, к рыбакам подошли трое местных жителей, и между ними вспыхнул конфликт. В результате нападавшие избили отца и сына, а затем совершили поджог.

Анатолий погиб на месте, а его отца доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами и ожогами.

Подозреваемых задержали. Один из них после нападения звонил в полицию и говорил, что рыбаки подожгли себя сами.