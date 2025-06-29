Помощница директора сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина впервые по минутам описала события того вечера, когда лев напал на Олега Зубкова.

22 июня они вдвоем с Зубковым кормили львов в саванне. За один заход мяса на всех хищников не хватило, машина возвращалась за второй партией. Кормление уже закончилось, и они возвращались, когда Татьяна заметила приоткрытую дверь зимнего вольера.

"Я спросила Олега Алексеевича (Зубкова - ред.), будет ли он закрывать дверь, он ответил утвердительно, - рассказала Татьяна. - Мы остановились метрах в пяти от этой двери. Метрах в трех между машиной и дверью вольера лежал молодой лев и не спеша ел. Олег Алексеевич потрепал его за гриву и пошел закрывать дверь".

Дальше произошло то, что, по словам Татьяны Алексагиной, стало спусковым крючком агрессивного поведения хищника. Металлическая дверь громко хлопнула, резкий звук испугал зверя, он мгновенно подскочил.

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"Если бы лев в этот момент был повернут головой в сторону саванны, он бы просто убежал, и ничего бы не было. Но он лежал головой в сторону вольера и на его пути стоял Олег Алексеевич".

Зубков оказался в тупике на пути хищника, лицом к нему. Лев одним ударом лапы развернул человека так, что он оказался к нему спиной, и схватил жертву зубами за шею. Зубков руками на какое-то время перехватил клыки зверя и удерживал их. Возможно, это спасло хозяина "Тайгана", предполагает Татьяна, в первый момент лев мог просто сломать ему шейные позвонки, но Зубков ослабил силу сжатия челюстей хищника. Однако силы в этом поединке были неравны. Лев стал таскать человека, держа его в зубах. Потом сделал еще один укус, перехватывая жертву зубами. Все это время Зубков был в сознании.

"В багажнике машины были средства защиты на такой случай, но, если бы я их стала доставать, спасать было бы уже некого", - говорит Татьяна.

Она направила прогулочный электрокар на зверя и стала его таранить, но лев не отпускал человека. Потом машина заглохла.

"На заднем сиденье лежал совок и пластиковое ведро, я взяла их и стала отгонять льва. Била его по носу совком, пока он не разлетелся. Лев не отпускал. Тогда я стала бить ведром по бетонированной дорожке. Только от этих резких звуков лев испугался и отпустил Олега Алексеевича", - вспоминает женщина.

На видео этого момента, снятом свидетелями схватки, лев убегает, бросив человека. Татьяна говорит, что у нее перед глазами эта картина остается, как в замедленной съемке, лев медленно уходит.

Дальше на помощь пришел посетитель парка Алексей, оказавшийся в этот вечер в "Тайгане" с коллегами. Он спрыгнул вниз и затащил Зубкова в машину. Директор "Тайгана" был в сознании и даже сам нажал кнопку, опустив сиденье в электрокаре, чтобы его уложили.

"Алексей мне сказал, что он сам не помнит, как потом взлетел обратно на мостки в парке, - рассказала Алексагина. - Все что произошло, это какое-то стечение обстоятельств. Вся схватка длилась пять - семь минут. Дрессировщик Эдгард Запашный потом мне сказал, что за это время львы могли растерзать и Олега Алексеевича, и меня. За этой схваткой наблюдали около 15 львов, которые были вокруг. Они почуяли запах свежей крови, мог проснуться азарт. Но ни один из них не поднялся с места, не подошел. И этот лев больше не вернулся".

Сейчас Олег Зубков находится в клинике Краснодара под наблюдением врачей. Ему сняли дренаж и делают перевязки. Врачи, по словам Татьяны Алексагиной, называют чудом спасение Олега Зубкова и то, какими темпами он идет на поправку.