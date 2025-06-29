В городе РФ посетители ТЦ отравились неизвестным веществом

В Приморье несколько человек пострадали, отравившись парами неизвестного вещества в торговом центре, восемь пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в ТЦ "Реми Сити" и попал на видео, кадры публикует Telegram-канал "Новости Владивостока и не только".

Сотрудников и посетителей ТЦ выносят из здания на руках. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Восемь пострадавших госпитализированы. По данным Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона. На месте работают медики и спасатели. Доследственную проверку проводит прокуратура Приморского края.

По сообщению РЕН ТВ, торговый центр эвакуирован и закрыт. До этого в Египте российские туристы массово отравились пивом в отеле. Инцидент произошел в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе. Туристы употребляли местное разливное пиво, которое подавали в центральном баре. По их словам, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Пострадавшие также пожаловались на необычный вкус напитка, напоминавший смесь лимонада и кваса.