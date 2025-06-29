В одном из супермаркетов Владивостока произошла утечка газа, в результате у людей были зафиксированы признаки отравления, включая потерю сознания.

Как отмечает Вести Приморье, в результате инцидента пострадали как сотрудники, так и посетители магазина. В данный момент на месте работают спасатели и бригады медиков, проводится эвакуация.

«Точное число пострадавших уточняется. Причины утечки и масштабы происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили о гибели двух человек при взрыве газа в Свердловской области.

Утечка газа произошла в супермаркете во Владивостоке, у людей зафиксированы признаки отравления, включая потерю сознания, передаёт Вести Приморье.На месте работают спасатели и бригады медиков, проводится эвакуация. Точное число пострадавших уточняется.