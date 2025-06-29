Россиянку и украинку заочно осудили за убийство военного

В Ивановской области россиянке и украинке вынесли заочный приговор за убийство военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, женщины расправились с 29-летним капитаном Константином Нагайко, занимавшим должность командира батареи дивизиона ракетной бригады. Преступление было совершено 30 декабря 2024 года в городе Шуя.

Украинка под видом новогоднего подарка отправила военному посылку, в которой находилось взрывное устройство, а россиянка через третьих лиц передала ее капитану.