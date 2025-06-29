Аферисты блокируют Apple под предлогом установки недоступных приложений

Мошенники блокируют устройства Apple путём получения доступа к iCloud, используя в качестве предлога установку недоступных, но нужных для работы приложений.

Кроме того, по данным МВД, злоумышленники в качестве предлога также используют помощь в поиске утерянного устройства или передачу данных с повреждённой техники Apple.

«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учётную запись мошенников на своем устройстве», — передаёт ТАСС.

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско ранее назвал главное правило защиты от мошенников.

В РАНХиГС при этом отмечали, что во второй половине 2025 года ожидается рост числа мошеннических схем.