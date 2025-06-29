МВД: аферисты блокируют Apple под предлогом установки недоступных приложений
Мошенники блокируют устройства Apple путём получения доступа к iCloud, используя в качестве предлога установку недоступных, но нужных для работы приложений.
Кроме того, по данным МВД, злоумышленники в качестве предлога также используют помощь в поиске утерянного устройства или передачу данных с повреждённой техники Apple.
«Для получения доступа потерпевших убеждают зайти в учётную запись мошенников на своем устройстве», — передаёт ТАСС.
Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско ранее назвал главное правило защиты от мошенников.
В РАНХиГС при этом отмечали, что во второй половине 2025 года ожидается рост числа мошеннических схем.