В Туле нашли предполагаемые орудия убийства директора колледжа и адвоката
Следователи установили место сокрытия предполагаемого орудия убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксёнова.
Об этом сообщили в СУ СК по Тульской области.
«Было установлено место сокрытия предполагаемого орудия убийства — пистолета Макарова, а также травматического пистолета», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Тульской области правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, которые совершили убийство двух мужчин в регионе.