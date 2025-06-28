В Туле нашли предполагаемые орудия убийства директора колледжа и адвоката

Следователи установили место сокрытия предполагаемого орудия убийства директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксёнова.

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Об этом сообщили в СУ СК по Тульской области.

«Было установлено место сокрытия предполагаемого орудия убийства — пистолета Макарова, а также травматического пистолета», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Тульской области правоохранители проводят оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, которые совершили убийство двух мужчин в регионе.