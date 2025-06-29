В России адвоката впервые лишили статуса за отъезд из страны

Ростовский адвокат Ирина Гак лишилась своего статуса в связи с длительным проживанием за пределами России. Об этом сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Москаленко, соответствующее решение приняла адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста. Уточняется, что это первый известный случай подобного рода в России.

Гак не живет в России с 2023 года. Как писал ростовский портал 1Rnd, ссылаясь на источник, адвокат уехала в Грузию. Таким образом, она скрылась от следствия. Это случилось после того, как в спецприемнике скончался ее подзащитный, местный активист Анатолий Березиков. В рамках расследования у Гак прошли обыски. СК возбудил по факту гибели Березикова уголовное дело о доведении до самоубийства.

Региональное МВД прокомментировало ситуацию, подтвердив, что мужчина совершил самоубийство. Тем временем Гак писала, что во время последней встречи видела на спине своего подопечного большое количество следов от ударов шокером.

Ранее стало известно, что уехавшую в США судью Арбитражного суда Москвы Ирину Баранову лишили выплат. Речь тогда шла о ежемесячном пожизненном содержании, которое предусмотрено законом для членов судейского сообщества. В 2016 году против нее возбудили уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве в рамках рейдерского захвата здания в центре Москвы.