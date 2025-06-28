Алаудинов опроверг причастность к "Ахмату" зачинщика драки в Белгородской области

Зачинщик драки с военной полицией в Белгородской области не является военнослужащим спецназа "Ахмат", он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении человека, который сотворил весь этот беспредел. Он уже задержан", - сказал он в опубликованном в Telegram-канале видео, подчеркнув, что этот человек не является военнослужащим спецназа "Ахмат".

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27 июня в сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт в Белгородской области между сотрудниками военной полиции и некими военнослужащим, якобы из чеченского спецназа "Ахмат".