В Красноярском крае один человек погиб при опрокидывании аэролодки

В Красноярском крае перевернулась аэролодка, в результате чего один человек скончался.Как сообщает SHOT, трагедия случилась на реке Кан неподалеку от поселка Орье, расположенного в Саянском районе.

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Во время движения аэролодка модели «Север» внезапно перевернулась. Внутри судна находились три человека. К сожалению, один из них погиб.

Информация о местонахождении и состоянии двух других пассажиров на данный момент отсутствует. На место происшествия направлены спасательные бригады и другие экстренные службы.