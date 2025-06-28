Российского адвоката впервые лишили статуса за проживание за границей

Адвокатская палата Ростовской области лишила статуса адвоката Ирину Гак из-за ее нахождения за пределами России более года. Это первый известный случай такого решения в российской юридической практике, сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко, пишет РБК.

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Гак покинула Россию в 2023 году после обысков в ее доме, связанных с делом о смерти в спецприемнике ее подзащитного Анатолия Березикова. По версии следствия, активист совершил самоубийство, но адвокат утверждала, что видела на его теле следы от электрошокера.

Дело вызвало резонанс в профессиональном сообществе. В Минюсте и адвокатской палате Ростовской области пока не прокомментировали решение о лишении статуса. Сама Гак в настоящее время находится в Грузии.