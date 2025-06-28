Мать с ребенком погибли, катаясь на сапборде в Дагестане

Спасатели ищут тела двух взрослых и ребенка, утонувших вблизи населенных пунктов Авадан и Новочуртах. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

Поисково-спасательные работы ведутся возле пляжа «Лунный берег» на территории поселка Авадан Докузпаринского района. Там 27 июня в необорудованном для купания месте утонул парень 2002 года рождения.

СМИ сообщают, что на днях он должен был жениться. В поисках задействованы сотрудники Дербентского ПСП МЧС Дагестана.

Также спасатели ищут мать с ребенком, которые, предположительно, утонули во время катания на сапборде. Инцидент также произошел накануне.

«В районе н.п. Новочуртах возле базы отдыха "Калипсо", во время катания на сапборде в необорудованном для купания месте женщина 1994 года рождения вместе с ребёнком 2019 года рождения упали в воду», — сказано в сообщении.

Ране сообщалось, что в Забайкалье в минувшие выходные утонули трое несовершеннолетних.