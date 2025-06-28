В СК объяснили массовые задержания азербайджанцев

В Свердловской области провели задержание членов этнической преступной группы, которые подозреваются в убийствах и покушениях на убийство. Таким образом массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге объяснили представители регионального управления СК в Telegram-канале.

Согласно информации следствия, задержанные причастны к нескольким тяжким преступлениям, включая убийства, совершенные группой лиц по предварительному сговору, и расправы по найму (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России).

Часть фигурантов дел признались в содеянном и согласились сотрудничать с правоохранительными органами. По адресам их местожительства проведут обыски.

«Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в МИД России ответили на заявление Баку о задержании азербайджанцев в Екатеринбурге. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ситуация находится под контролем.