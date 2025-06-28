В районе ледника Обералеч в Швейцарии потерпел крушение вертолет. Предварительно, один человек погиб, один получил тяжелые травмы, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, на высоте около 2500 метров — между горой Гросс Фусхорн и ледником. На борту воздушного судна находились пилот и 1-2 пассажира.

«Примерно в 12:15 вертолет летел очень низко, скорее всего, заходил на посадку. Потом он внезапно накренился и упал», — рассказал очевидец трагедии.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Они проводят спасательную операцию, обследуют потерпевший крушение вертолет.

Полиция кантона Вале подтвердила проведение соответствующей операции. Власти пока не комментируют информацию о жертвах.