Пытавшийся застрелить своего знакомого мужчина задержан на юго-западе Москвы

Мужчина, который пытался застрелить из боевого пистолета своего знакомого, задержан на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

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По данным следствия, инцидент произошел 28 июня на Ленинском проспекте. Фигурант во время конфликта не менее трех раз выстрелил из пистолета в своего знакомого. Как уточнило ведомство, он не довел до конца преступление, поскольку пострадавшему оказали помощь. Мужчина был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот огнестрельного оружия").

Ранее в Барнауле двое молодых людей открыли стрельбу из пневматической винтовки по детской площадке, где играли несовершеннолетние. В результате пострадал 15-летний ребенок.

Спустя время злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Как выяснили правоохранители, в момент произошедшего граждане были в нетрезвом состоянии.