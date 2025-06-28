Лесной пожар в Забайкалье двинулся в сторону Читы

Лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково в Забайкальском крае, огонь двигается в сторону Читы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

В ведомстве отметили, что взяли под контроль пожароопасную ситуацию в пригороде Читы, возникшую возле села Зыково.

«Лесной пожар площадью более 1 тыс. га распространился от района СНТ «Мостовик» Читинского района в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ «Дворцы» и «Сосновка», расположенных на территории Черновского района города Читы», — уточнили в пресс-службе.

Для координации действий правоохранительных органов в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района города Читы Сергей Балданов.

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Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы.

Глава региона пояснил, что задействована техника, которая прокладывает минерализованные полосы. Он добавил, что на место ЧП были дополнительно направлены два бульдозера.