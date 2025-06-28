МАК займется расследованием крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) займется расследованием крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Коломне. Об этом сообщили в Росавиации.

"Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации", - говорится в сообщении.

Частный самолет Як-18Т (регистрационный номер RA-0856G) потерпел крушение в районе деревни Паново городского округа Коломна Московской области. На борту находились четыре человека. В МЧС РФ подтвердили их гибель.

Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.