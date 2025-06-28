Стали известны подробности крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

Легкомоторный самолет Як-18Т, разбившийся в поле в Подмосковье, вылетел с аэродрома Северка без согласования. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, в районе деревни Паново. Пилот и три пассажира погибли.

«Предварительно крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей», — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Стала известна причина падения самолета в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Пилот погиб, пассажиры на борту отсутствовали.