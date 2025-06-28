В Москве арестовали еще одного последователя блогера Лесли

Суд в Москве арестовал одного из последователей блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли. Об этом ТАСС сообщили в столичном Главном следственном управлении (ГСУ) СК России.

"По ходатайству следователей столичного СК судом арестован один из последователей блогера Алекса Лесли сроком на два месяца", - сказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в Тверском суде Москвы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении Алексея Башина, обвиняемого по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела.

В отношении самого Лесли возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) и его последователей по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера). Ранее Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста для двух последователей блогера за домогательства девушек в центре столицы.