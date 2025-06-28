Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК России.

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«Следователями... устанавливаются обстоятельства крушения 28 июня 2025 года легкомоторного самолёта с людьми на борту в Московской области», — говорится в сообщении.

Специалисты осматривают место ЧП.

По данным РИА Новости, четыре человека погибли при крушении ЯК-52 в Подмосковье.