Россиянин систематически избивал сестру-подростка в воспитательных целях

В Кировской области 28-летний местный житель обвиняется в систематических истязаниях 16-летней сестры, которые он совершал в воспитательных целях. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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Все произошло в мае в поселке Семушино. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил сестре-подростку удары по лицу под видом «воспитательных мер». 29 мая он схватил девушку за шею и угрожал ей физическим устранением, что она восприняла как реальную опасность.

Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. Ему предъявлены обвинения по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ и ч.1 ст.119 УК РФ.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.