Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. По предварительной информации, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает Shot.

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Отмечается, что инцидент произошел вблизи деревни Паново, недалеко от Коломны. После падения воздушное судно загорелось.

На месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося, передает Telegram-канал.

В этот же день легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб.

Ранее в Тверской области вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку в поле. Экипаж, вылетевший из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области, вскоре после начала полета столкнулся с отказом двигателя и совершил вынужденную посадку. Обошлось без пострадавших.

Тогда же в международном аэропорту Сочи произошло редкое транспортное происшествие: один пассажирский самолет столкнулся со вторым во время руления. Росавиация начала расследование трех авиационных происшествий, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.