Пожар на кровле жилого дома произошел в Зеленограде

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на кровле жилого дома в Зеленограде. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.

«На кровле разноуровневого жилого дома произошло возгорание кровельного утеплителя в подкровельном пространстве и между железобетонными перекрытиями. До прибытия пожарно-спасательных подразделений около 10 человек самостоятельно покинули квартиры. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

На месте работают 32 сотрудника и восемь единиц техники МЧС России.