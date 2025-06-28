Обрушение грунта произошло у рудника «Маяк» в Норильске

Обрушение грунта произошло около рудника «Маяк» в Норильске. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в пресс-службе отделения прокуратуры по Красноярскому краю.

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По словам представителей ведомства, порода обрушилась на площади 132 квадратных метров на глубину 25 метров. При этом на территории участка находился служебный вагончик, в котором, предположительно, была женщина-сторож. Представители специальных служб компании «Норильский никель» прибыли на место случившегося. Представители Министерства внутренних дел уточнили, что наряды дорожно-патрульной службы обеспечивают беспрепятственный проезд специальной техники

— Полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на месте обвала грунта... Сотрудниками органов внутренних дел оцеплен участок обвала, оказывается содействие коллегам из Министерства по чрезвычайным ситуациям, — передает официальный Telegram-канал краевого отделения ведомства.

Другой случай произошел 18 июня, когда два горняка оказались под завалами после обрушения стен из-за горного удара в шахте «Черемуховская глубокая» в Свердловской области.