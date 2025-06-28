В Улан-Удэ подъемный кран упал на жилой дом
Подъемный кран проломил крышу жилого многоквартирного дома в Улан-Удэ, пострадавших нет. Об этом сообщила прокуратура Бурятии.
Кран рухнул на жилой дом, расположенный на улице Забайкальская. Началось расследование, его контролирует прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ.
«По предварительным данным, среди жильцов дома пострадавших нет»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На кадрах с места инцидента видно, что кран проломил крышу .