Пенсионерку зарезали в квартире на севере Москвы

Тело 65-летней пенсионерки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире на севере столицы. Об этом в субботу, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Фестивальной улице. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося и выяснят, кто расправился с женщиной.

— На контроле в прокуратуре установление обстоятельств смерти женщины, — резюмировала Нефедова.

Московского адвоката Сергея Зуева арестовали по делу об убийстве своего знакомого на почве разногласий о продаже ему недвижимости. По версии следствия, обвиняемый зарезал мужчину, а после сжег его тело в кремационной печи на своей ферме по разведению скота.