В Красноярске местный житель признан виновным в покушении на жизнь бывшей жены и ее несовершеннолетней дочери, обвиняемый напал на потерпевших с осколком бутылки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый расстался с бывшей женой летом 2024 года, он часто устраивал скандалы и пытался вернуть супругу силой. В один из дней он снова пришел к женщине.

Дверь ему открыла 16-летняя падчерица, мужчина напал на девушку. Крики дочери услышала мать и бросилась на помощь, злоумышленник ворвался в квартиру и принялся наносить удары потерпевшим осколком бутылки.

Нападавшего задержали, в отношении 31-летнего красноярца было возбуждено уголовное дело о покушении. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колони строгого режима.

До этого в Карачаево-Черкесии мужчина напал на бывшую жену и покалечил ее отверткой. Он разбил окно, облил комнату горючей жидкостью и поджег. В этот момент из дома вышли его бывшая жена и несовершеннолетняя дочь. Между бывшими супругами завязалась драка, и в какой-то момент мужчина нанес отверткой несколько ударов в область брюшной полости женщины. Подозреваемого в нападении задержали.