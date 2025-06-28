СК предъявил обвинение последователю блогера Алекса Лесли

Следователи столичного Следственного комитета ходатайствуют об избрании меры пресечения в отношении последователя блогера Алекса Лесли. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по Москве. «С одним из последователей проведен ряд следственных действий. Ему предъявлено обвинение. Причастность обвиняемого к совершению указанного преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и иными материалами уголовного дела. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следственными органами СК России по Москве расследуются уголовные дела в отношении блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), и его последователей по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео.