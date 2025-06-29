После взрыва газового баллона во Владивостоке началась проверка

Организована проверка после взрыва газового баллона на судне во Владивостоке, где пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко. Сообщается, что в момент взрыва судно готовилось к выходу в море. На борту находились три человека, которые и пострадали.

© Газета.Ru

"Проводится проверка (после взрыва газового баллона на судне - ред. ), в понедельник будет более подробная информация", — говорится в сообщении. Как сообщал Telegram-канал SHOT, инцидент произошел около шести утра, когда весь экипаж поднялся на судно.

Перед этим, в полночь, один из моряков при проверке корабля заметил слабый запах газа, но не придал ему большого значения. До этого в Японском море произошел пожар на рыболовецком судне "Айсберг". Начальник Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором "Остров Ионы" после получения сигнала бедствия.