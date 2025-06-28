Раскрыта причина взрыва в порту Владивостока

Причиной взрыва на рыбопромысловом судне в порту Владивостока, где пострадали три члена экипажа, стала детонация газового баллона. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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По словам представителей ведомства, профильные эксперты уже прибыли на место случившегося и начали проверку соблюдения норм безопасности, нарушение которых и могло стать причиной взрыва.

— На рыболовном судне, ошвартованном у причала ООО «Владивостокский рыбокомбинат», произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов, — передает официальный Telegram-канал региональной транспортной прокуратуры.

Взрыв прогремел утром того же дня. Один из моряков получил ожоги 50 процентов поверхности тела. У двоих других — серьезные травмы головы и туловища. Все пострадавшие находятся в больнице.

Кроме того, взрывы также произошли во Владивостоке утром 30 мая. Антитеррористическая комиссия Приморья позже сообщила о ликвидации последствий случившегося. Вскоре с места происшествия увезли два легковых автомобиля, накрытых брезентом. Правительство Приморского края сообщило, что причиной случившегося стало возгорание баллонов с газовой смесью, которые лежали в одной из припаркованных там машин.