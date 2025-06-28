Россияне массово отравились пивом в Египте

Россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива в Египте. Туристы отмечают, что неприятные симптомы появились сразу после того, как они выпили местный напиток. Об этом сообщает Shot.

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Отмечается, что десятки отдыхающих из России находились в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе, где в центральном баре им предлагали разливное пиво. По словам туристов, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Уже после одного бокала многие почувствовали признаки отравления и в последующие дни были вынуждены восстанавливать работу желудка, отказываясь от алкоголя.

Некоторые гости отеля также выразили недовольство вкусом напитка: он, по их словам, напоминал смесь лимонада и кваса.

Кроме того, часть отдыхающих заподозрила, что им намеренно наливали некачественное пиво, чтобы вынудить покупать его в отельном магазине, где бутылка местного Stella стоит четыре доллара, передает Telegram-канал.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в лагере «Орленок» в регионе произошло массовое отравление детей. Он уточнил, что четверо пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.