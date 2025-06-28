Появились подробности гибели россиянки в Японии

В японской Осаке идет расследование гибели россиянки Елены Ито. Рядом с ее домом стоят машины следователей, пишет РИА Новости.

По данным агентства, дом, в котором проживала погибшая, расположен на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё.

В ночь на пятницу, 27 июня, прибывшие по вызову правоохранители обнаружили в нем тело 50-летней женщины. На ее лице и теле были следы побоев и кровоподтеки.

Следователи заметили, что в самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.

В настоящее время обстановка на улице спокойная, у входа натянута лента, а внутрь здания никого не пускают, уточнили журналисты.