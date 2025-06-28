Взрыв произошел на судне во Владивостоке

Во Владивостоке на пришвартованном в порту рыбопромысловом судне произошел взрыв, в результате которого пострадали трое членов экипажа. Один из моряков, спасаясь от огня, прыгнул в море. Об этом в субботу, 28 июня, сообщает Shot.

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Отмечается, что около полуночи один из членов экипажа проводил осмотр судна и почувствовал запах газа, но не придал этому значения и ушел ночевать в машину у пирса. Утром, когда весь экипаж поднялся на борт, произошел взрыв.

Один из моряков получил ожоги 50 процентов поверхности тела. У двоих других — серьезные ожоги головы и туловища. Все пострадавшие находятся в больнице.

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В настоящее время проводится проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности находится на рассмотрении, передает Telegram-канал.

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