В ДНР группа мирных жителей подорвалась на украинских минах

По словам очевидца Николая Русева, группа гражданских лиц, покидавших поселок Богатырь в Донецкой Народной Республике, подорвалась на минах, установленных украинскими вооруженными силами. В результате инцидента один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил ТАСС.

"Мы достигли крайнего рубежа минного поля, где были установлены мины против пехоты. Противопехотные мины располагались между противотанковыми. Наша группа, двигавшаяся второй, подверглась подрыву. В результате четверо получили ранения, и одна женщина погибла", - сообщил Гусев корреспондентам ТАСС.

По словам Русева, незадолго до происшествия над селом был замечен беспилотник, который местные жители прозвали "Баба-Яга". Он подчеркнул, что мины были установлены недавно и находились прямо на пути эвакуации мирных жителей.