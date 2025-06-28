В ДНР группа мирных жителей подорвалась на украинских минах

Московский Комсомолец

По словам очевидца Николая Русева, группа гражданских лиц, покидавших поселок Богатырь в Донецкой Народной Республике, подорвалась на минах, установленных украинскими вооруженными силами. В результате инцидента один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил ТАСС.

В ДНР группа мирных жителей подорвалась на украинских минах
© РИА Новости
"Мы достигли крайнего рубежа минного поля, где были установлены мины против пехоты. Противопехотные мины располагались между противотанковыми. Наша группа, двигавшаяся второй, подверглась подрыву. В результате четверо получили ранения, и одна женщина погибла", - сообщил Гусев корреспондентам ТАСС.

По словам Русева, незадолго до происшествия над селом был замечен беспилотник, который местные жители прозвали "Баба-Яга". Он подчеркнул, что мины были установлены недавно и находились прямо на пути эвакуации мирных жителей.

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