В Приморье потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье, пилот погиб.

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Об этом в субботу, 28 июня, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

— Сегодня в 9:45 (2:45 по московскому времени — прим. «ВМ») в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в Приморском крае произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Данное воздушное судно управлялось гражданином 1969 г.р., который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее в Тверской области вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку в поле. Экипаж, вылетевший из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области, вскоре после начала полета столкнулся с отказом двигателя и совершил вынужденную посадку. Обошлось без пострадавших.

В тот же день в международном аэропорту Сочи произошло редкое транспортное происшествие — один пассажирский самолет столкнулся со вторым во время руления.

Росавиация начала расследование трех авиационных происшествий, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.