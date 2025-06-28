В Хабаровске главаря преступной группы осудили за похищение людей

В Хабаровском крае суд вынес приговор организатору преступной группы, занимавшейся похищениями людей, разбоями, вымогательством и изнасилованиями. Лидер банды получил 18 лет колонии по четырем статьям Уголовного кодекса, включая разбой, изнасилование и похищение человека.

© Московский Комсомолец

Преступная группа из пяти человек действовала в селе Ильинка с августа 2023 по май 2024 года. Злоумышленники втирались в доверие к женщинам, после чего похищали их, разыгрывая сценарий нападения наркоторговцев.

Жертв увозили в безлюдные места, отбирали телефоны, угрожали физической расправой и принуждали оформлять кредиты. После этого пострадавших удерживали в арендованных квартирах, чтобы они не могли обратиться в правоохранительные органы.

Особую жестокость преступников подтверждает факт изнасилования одной из похищенных девушек. Всего жертвами банды стали 13 человек, а общий материальный ущерб превысил 800 тысяч рублей. В настоящее время суд рассматривает дела остальных участников преступной группировки.

Ранее сообщалось, что суд в Ереване арестовал на 2 месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна.